Британия намерена увеличить военное присутствие в Северной Атлантике из-за РФ

Власти Великобритании намерены усилить присутствие своих военных в Северной Атлантике. Согласно последней информации, данную меру планируется принять из-за стремительного роста военного потенциала РФ.

Глава Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирал Филип Джонс отметил, что подобный шаг станет ответом на увеличение военных возможностей российской стороны, которое еще десять лет назад невозможно было представить.

В интервью телеканалу Sky News Джонс отметил, что развитие российских вооружений впечатляет. Он также заметил, что РФ, очевидно, вложила крупные средства в научно-исследовательскую деятельность, чтобы добиться подобных результатов.