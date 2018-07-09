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Британия намерена увеличить военное присутствие в Северной Атлантике из-за РФ
9 июля 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Великобритании намерены усилить присутствие своих военных в Северной Атлантике. Согласно последней информации, данную меру планируется принять из-за стремительного роста военного потенциала РФ.
Глава Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирал Филип Джонс отметил, что подобный шаг станет ответом на увеличение военных возможностей российской стороны, которое еще десять лет назад невозможно было представить.
В интервью телеканалу Sky News Джонс отметил, что развитие российских вооружений впечатляет. Он также заметил, что РФ, очевидно, вложила крупные средства в научно-исследовательскую деятельность, чтобы добиться подобных результатов.
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