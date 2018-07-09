Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

Российский лидер Владимир Путин сегодня направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами сильнейших наводнений на территории страны.

Президент РФ подчеркнул, что россияне разделяют скорбь японцев, потерявших родственников и близких людей, передает в понедельник РИА "Новости". Путин в своем послании также выразил надежду на то, что все пострадавшие из-за стихии в скором времени поправятся и вернутся к нормальной жизни.

Согласно последней информации, к настоящему моменту количество погибших в Японии из-за наводнений и оползней достигло 109 человек. Пропавшими без вести считаются еще 79 граждан.