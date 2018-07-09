Способное уничтожить две трети фронта в Донбассе оружие ДНР показали на видео

Воюющий на стороне ДНР писатель Захар Прилепин опубликовал видео, на котором запечатлено оружие, способное уничтожить две трети фронта в Донбассе. Речь идет о системах залпового огня «Чебурашка».

Министр доходов и сборов самопровозглашенного государства Александр Тимофеев, ставший собеседником Прилепина, назвал «Чебурашку» «страшным кошмаром» Вооруженных сил Украины. По словам чиновника, дальность стрельбы системы составляет десять километров, по своей огневой мощи она превосходит РСЗО «Ураган». В случае вторжения киевских силовиков на территорию ДНР «Чебурашки» гарантированно уничтожат 70% линии фронта, отметил Тимофеев.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине разработали план, предусматривающий участие миротворцев ООН в операции по возвращению территории Донбасса под контроль властей страны. В конце минувшей недели данный план представил на международных переговорах глава украинского МВД Арсен Аваков.