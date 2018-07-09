Российские дипломаты советуют ЦРУ обновить карту РФ

Сотрудники посольства России в США обратились к руководству ЦРУ с предложением обновить карту РФ. Это произошло после того, как управление поздравило участников четвертьфинальных матчей ЧМ-2018.

Дипломаты заявили, что поздравления от ЦРУ приняты, однако США следует обновить карту Российской Федерации и уточнить статистику, передает "Свободная пресса". В посольстве это сообщение сопроводили картой РФ, на которой можно увидеть Республику Крым. Также на иллюстрации приведены самые последние данные о площади страны и ее населении.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не признают Крым российской территорией.