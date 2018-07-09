СМИ узнали о разгроме перешедших в наступление в Сирии боевиков из России
9 июля 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийские правительственные войска разгромили группу исламистов, в состав которой вошли выходцы из Российской Федерации. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» пишет, что боестолкновение произошло в районе границы провинций Хама и Идлиб, где экстремисты попытались прорвать оборону армии арабской республики. Военные обрушили на перешедших в наступление бандитов минометный огонь, в результате чего они были вынуждены отступить. Согласно сведениям, имеющимся на данный момент, группа из 50 исламистов потеряла убитыми восемь человек, еще около десяти ранены. Кроме того, боевики оставили на поле сражения много оружия.
Ранее в понедельник сообщалось, что сирийские силы ПВО поразили один из израильских самолетов, атаковавших авиабазу в провинции Хомс.
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