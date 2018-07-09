Ушла из жизни самая пожилая жительница Европы

Стало известно, что в Италии скончалась самая пожилая жительница Европы. Речь идет о Джузеппине Проетто-Фрау, которая проживала в коммуне Монтелупо-Фьорентино, расположенной в провинции Флоренция.

В новостях уточняют, что на момент кончины итальянке было 116 лет. Она являлась второй самой пожилой женщиной на планете после японки Тие Мияко, которая справила 117-летие, передает "Свободная пресса".

Джузеппина появилась на свет в городе Ла-Маддалена на острове Сардиния. Впоследствии она вышла замуж за Джузеппе Фрау и родила троих детей. В 1946 году женщина перебралась во Флоренцию, где до последнего дня жила вместе со своей дочкой Джулией, отмечает "Экономика сегодня".