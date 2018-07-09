Раскрыта роль миротворцев ООН в готовящемся вторжении украинской армии в Донбасс

Киевское командование планирует задействовать миротворцев ООН в готовящемся вторжении армии Украины на территорию Донецкой народной республики. С таким заявлением выступили в силовых структурах самопровозглашенного государства.

В ДНР заверили, что ополченцы в состоянии отразить любую атаку противника. В случае нападения на республику ее армия применит все необходимые оборонительные средства, процитировало источник агентство «Новороссия».

В конце прошлой недели пресс-служба украинского МВД сообщила, что глава ведомства Арсен Аваков представил на встрече с международными партнерами Киева «план деоккупации Донбасса». Данный план предусматривает постепенный ввод военнослужащих миссии ООН на территорию региона. Из слов министра следует, что миротворцы будут помогать в постепенном возвращении ДНР и ЛНР под контроль властей Украины. В Киеве предполагают, что в зону конфликта войдут в общей сложности две тысячи иностранных военных, наделенных полицейскими функциями.