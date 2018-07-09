Министр Великобритании по Brexit уходит в отставку
9 июля 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что в отставку подал министр Великобритании по делам выхода страны из Европейского союза. Речь идет о Дэвиде Дэвисе, который ранее занимал должность британского премьер-министра.
Согласно последней информации, причиной ухода с высокого поста стали разногласия Дэвиса с действующим премьером страны Терезой Мэй, передает "Газета.Ru". Отмечается, что ранее она заявила о намерении сохранить весьма тесные экономические связи с Евросоюзом после проведения Brexit.
С подобным планом, как отмечает телеканал Sky News, также выражал несогласие британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
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