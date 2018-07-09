Министр Великобритании по Brexit уходит в отставку

Стало известно, что в отставку подал министр Великобритании по делам выхода страны из Европейского союза. Речь идет о Дэвиде Дэвисе, который ранее занимал должность британского премьер-министра.

Согласно последней информации, причиной ухода с высокого поста стали разногласия Дэвиса с действующим премьером страны Терезой Мэй, передает "Газета.Ru". Отмечается, что ранее она заявила о намерении сохранить весьма тесные экономические связи с Евросоюзом после проведения Brexit.

С подобным планом, как отмечает телеканал Sky News, также выражал несогласие британский министр иностранных дел Борис Джонсон.