Шульгин заявил, что инцидент в Эймсбери мог быть специально спланирован

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Александр Шульгин выступил с заявлением, что отравление двух граждан в Эймсбери могло быть спланировано и преднамеренно организовано для нанесения ущерба авторитету России. В британской больнице сообщили детали отравления в Эймсбери

Он отметил в интервью газете "Известия", что подобные ситуации возникают накануне важных мероприятий: «Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что всё это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и её отношениям с другими странами».

При этом Постпред при ОЗХО добавил, что технический секретариат не получал соответствующего документа об инцидента в Эймсбери, а «была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица».

Напомним, что 45-летний Чарльз Роули и его спутниц 44-летняя британка Дон Стерджес были госпитализированы 30 июня в городе Эймсбери в критическом состоянии. Как сообщает ТАСС, вечером в воскресенье стало известно, что Дон Стерджес скончалась в больнице.