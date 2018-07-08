В Таиланде приостановлена операция по спасению из пещеры детей

Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде мальчиков и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов, заявил в пресс-центре спасательной операции ее руководитель Наронгсак Осоттханакон. В Таиланде из затопленной пещеры вывели первых детей

Приостановление действий по спасению детей связано с истощением запасов кислорода в пещере, сообщает «Би-Би-Си». В спасательной операции принимают участие 90 дайверов, 50 из которых — иностранцы.

Сейчас производится замена баллонов со сжатым воздухом, размещенных на маршруте эвакуации. Пока на поверхность из пещеры смогли сопроводить четырех подростков из двенадцати.