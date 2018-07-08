На Украине нашли «суперход» для вступления в НАТО

Украине необходимо теснее сближаться с Западом. Речь идет о размещении в стране «базы национальной ПРО США» и дивизионов Patriot, заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Бадрак считает, что до той поры, пока у Украины с РФ есть территориальные проблемы, членство в НАТО стране «не светит». Но, по его словам, украинские власти придумали «суперход», однако не уверены, «решится ли на него Запад». Бадрак отметил, что промежуточным шагом к этой цели может стать союзничество с Соединенными Штатами и получение от Америки материальной помощи каждый год не в $300 млн, а в $1 млрд.

Напомним, что конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз.