Геращенко: Запад умолял Киев не вводить военное положение

Депутат Верховной рады Антон Геращенко напомнил, что с просьбой не объявлять военное положение к Киеву ранее обращались западные партнеры, которые опасались, что Россия в этом случае примет ответные меры. Тимошенко объявила об участии в президентских выборах в 2019 году

По его словам, если бы ввели военное положение, пришлось бы сворачивать выборы президента страны. В 2014 году "западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича", прося не вводить военное положение.

Депутат утверждает, что эскалация конфликта на юго-востоке негативно повлияет на положение Петра Порошенко, передает РИА Новости. Гипотетическая "провокация" поставила бы крест на его президентстве.

Ранее бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая планирует стать кандидатом в президенты в 2019 году, заявила о возможности введения военного положения на Украине. Политик считает, что таким образом Порошенко может попытаться отменить выборы, чтобы сохранить свою власть.