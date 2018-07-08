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Маск уточнил детали плана по спасению в Таиланде команду футболистов из пещеры
8 июля 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде сегодня проводится операция по спасению 12 юных футболистов и их тренера из пещеры. План по спасению подростков из затопленной пещеры разработал основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Теперь Макс уточнил детали плана. Он рассказал, что по идее экспертов создают миниатюрную субмарину, взяв за основу корпуса трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.
"Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная", — написал основатель SpaceX и Tesla в Твиттере. Маск ранее предложил два варианта спасения подростков.
Руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон рассказал, что спасатели - 13 иностранных и пятеро тайских водолазов- начали операцию по эвакуации детей в 10 утра по местному времени
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