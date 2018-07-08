После визита в Россию американский сенатор раскритиковал антироссийские санкции

После визита в Россию американский сенатор Рон Джонсон раскритиковал антироссийские санкции. Группа конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Американским политикам организовалприем министр иностранных дел Сергей Лавров.

Состоялась встреча американских сенатров с российскими парламентариями, в том числе с Константином Косачевым, включенным в санкционный список.

Подводя итоги визита, Рон Джонсон отметил, что санкции в отношении России приняты, но хоть кто-то задумался, как они работают, и вообще работают ли. Американксий сенатор отметил, что санкции не оказывают действительно ужасного экономического эффекта, особенно это заметно в Москве, - передает РИА Новости. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — цитирует сенатора газета Washington Examiner.

По его мнению, мнению Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, "но это не означает, что мы должны стать врагами".