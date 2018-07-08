В Таиланде начали операцию по спасению детей-футболистов из затопленной пещеры

Спасатели начали операцию по эвакуации 12 детей и их тренера по футболу, оказавшихся заблокированными в пещере Кхао Луанг 23 июня. Руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон рассказал, что спасатели - 13 иностранных и пятеро тайских водолазов- начали операцию по эвакуации детей в 10 утра по местному времени, - сообщает ТАСС. В Таиланде запертые в пещере дети написали письма родителям

Первые детей уже могут доставить на поверхность к 9 часам вечера. А всего спасение продлится несколько дней. Bangkok Post со ссылкой на слова губернатора провинции Чанграя Наронсаку пишет, что в ближайшие несколько дней будут сохраняться "идеальные условия" для спасения детей из пещеры.

Юным футболистам, оказавшимся в пещере, от 11 до 16 лет, их тренеру - 25.