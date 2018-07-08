Два корабля ВМС США вошли в акваторию Черного моря

Два корабля ВМС США - Флагман Шестого флота «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и ракетный эсминец «Портер» ( Porter) вошли в акваторию Черного моря. Экипажи американских военных кораблей примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018 («Морской бриз — 2018»).

Согласно сообщению командования соединения в Twitter, учения будут проходить под эгидой «Морской бриз — 2018». Эти учения с 1997 года проходят ежегодно в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между военными Украины и США. В основном все маневры проводятся на водах.

Флагман Шестого флота ВМС США «Маунт Уитни» сейчас направляется в Одессу. Эсминец «Портер» вошел в Черное море 6 июля.

В конце января на Украине вступил в силу закон, который разрешает допуск иностранных военных подразделений.