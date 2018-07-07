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Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»
7 июля 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский писатель и бывший советский диссидент, правозащитник и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко, автор "Акта провозглашения независимости Украины", скончался в клинике.
Он умер в возрасте 89 лет. Свои соболезнования в связи с кончиной украинского правозащитника выразил глава Украины Петр Порошенко. Он назвал Лукьяненко символом несокрушимости украинского духа.
Лукьяненко лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. В советские годы был диссидентом, провел в заключении 26 лет. В 1991 году претендовал на должность президента Украины. В 2005 году ему присвоено звание Героя Украины.
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