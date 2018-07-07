Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»

Украинский писатель и бывший советский диссидент, правозащитник и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко, автор "Акта провозглашения независимости Украины", скончался в клинике.

Он умер в возрасте 89 лет. Свои соболезнования в связи с кончиной украинского правозащитника выразил глава Украины Петр Порошенко. Он назвал Лукьяненко символом несокрушимости украинского духа.

Лукьяненко лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. В советские годы был диссидентом, провел в заключении 26 лет. В 1991 году претендовал на должность президента Украины. В 2005 году ему присвоено звание Героя Украины.