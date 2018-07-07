На украинской АЭС СБУ предотвратила техногенную катастрофу

Служба безопасности Украины запретила использование контрафактного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Некачественное оборудование могло привести к серьезной катастрофе.

По мнению спецслужбы, должностные лица этого предприятия специально устанавливали некачественное оборудование. Электрооборудование было закуплено для систем, влияющих на безопасность работы атомной станции. Отмечается, что был зафиксирован факт поставки и установки силового кабеля электропитания ненадлежащего качества.

В настоящий момент ведутся работы по демонтажу оборудования, которое не соответствует стандартам радиационной безопасности. По факту случившегося проводится расследование.