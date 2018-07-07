Посол Украины удивлен статьей в австрийской газете о Ялте

Посол Украины в Вене Александр Щерба обратился к редакции австрийской газеты Die Presse с удивлением в связи с публикацией об отдыхе в Ялте. Щербу возмутило «слишком красивое» описание Ялты в статье. Экс-министр обороны Украины рассказал о перспективах по Крыму и Донбассу

Украинский посол перечислил в Facebook, что именно ему не понравилось. Это и подробный рассказ о ялтинских достопримечательностях. И заявления про «чудесные пляжи и атмосферу». По его словам, в статье, в которой Крым описан «в соблазнительных тонах», почему-то ничего не сказано о том, что на полуострове развивается «мрачное полицейское государство». Щерба считает, что статья похожа на «послание из параллельной реальности».