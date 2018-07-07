Польский историк стал звездой интернета благодаря своему коту

Ежи Таргальский, известный в Польше академик, учёный-политолог и антикоммунистический оппозиционер, стал новым интернет-мемом. Хотя, может, и не он, а его рыжий кот, который тоже решил поучаствовать в интервью.

Таргальский рассказывал о политической жизни в Польше. Он утверждал, что все сферы жизни в его стране контролируются людьми из бывшей государственной службы безопасности. Каналу из Дании Ежи Таргальский объяснял свою критическую точку зрения на новую реформу: понижение пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет. И в этот момент кот Лисио, скучающий на столе перед Ежи, решил напомнить о себе. Животное лихо запрыгнуло на плечи академика и принялось тереться и лизать ухо мужчины.

Видео за несколько часов стало вирусным.