Польский историк стал звездой интернета благодаря своему коту
7 июля 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Ежи Таргальский, известный в Польше академик, учёный-политолог и антикоммунистический оппозиционер, стал новым интернет-мемом. Хотя, может, и не он, а его рыжий кот, который тоже решил поучаствовать в интервью.
Таргальский рассказывал о политической жизни в Польше. Он утверждал, что все сферы жизни в его стране контролируются людьми из бывшей государственной службы безопасности. Каналу из Дании Ежи Таргальский объяснял свою критическую точку зрения на новую реформу: понижение пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет. И в этот момент кот Лисио, скучающий на столе перед Ежи, решил напомнить о себе. Животное лихо запрыгнуло на плечи академика и принялось тереться и лизать ухо мужчины.
Видео за несколько часов стало вирусным.
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