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Дутерте пообещал подать в отставку, если ему докажут, что Бог есть
7 июля 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что уйдет с поста в том случае, если кто-то сможет доказать ему существование Бога. в качестве доказательства ему, мол, будет достаточно хотя бы одного селфи.
Подойдет также живой свидетель общения со всевышним. При этом Дутерте не отрицает, что в космосе, возможно, существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок.
Не так давно Дутерте позволил себе назвать Бога «тупицей». Это вызвало общественный скандал на Филиппинах.
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