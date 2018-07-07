Дутерте пообещал подать в отставку, если ему докажут, что Бог есть

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что уйдет с поста в том случае, если кто-то сможет доказать ему существование Бога. в качестве доказательства ему, мол, будет достаточно хотя бы одного селфи.

Подойдет также живой свидетель общения со всевышним. При этом Дутерте не отрицает, что в космосе, возможно, существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок.

Не так давно Дутерте позволил себе назвать Бога «тупицей». Это вызвало общественный скандал на Филиппинах.