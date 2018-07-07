В Раде рассказали о незаконных силовых формированиях

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем заявил, что в ряде регионов страны существуют незаконные силовые формирования, фактически подменяющие собой функции правоохранительных органов.

Подобные организации существуют в шестнадцати регионах Украины, заявил депутат. Они зарегистрированы как коммунальные предприятия и формально выполняют функцию охраны имущества.

«Но по факту – это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональных князьков», - подчеркнул парламентарий.

Мустафа Найем отметил, что накануне выборов на Украине такие незаконные формирования представляют особую опасность. «Они могут стать оружием местных феодалов и действующих администраций», - предостерег он.

Сотрудники этих «коммунальных предприятий» носят такую же форму, как и служащие украинских Национальной гвардии и Национальной полиции, а также имеют право применять силу, использовать спецсредства и задерживать граждан, сообщает РИА Новости.