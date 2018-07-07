Военный эксперт объяснил, почему США поставили Киеву старые Javelin

Военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко высказал предположение, почему США продали Украине неисправные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Полагаю, что США намеренно поставили Украине неисправные ракетные комплексы. Связано это с тем, что нынешняя Украина – это проходной двор. Вороватые украинские генералы запросто могли бы перепродать Javelin террористам. Американцы просто перестраховались. Сбагрив Киеву старье, они минимизировали риски от попадания ПТРК на черный рынок», - заявил Коротченко.

Кроме того, эксперт отметил, что США таким образом продемонстрировали свое реальное отношение к «украинскому партнеру», и мыльный пузырь «украинской военной мощи» лопнул, нанеся Киеву серьезные имиджевые потери.

«Нынешняя администрация Белого дома держит Порошенко за индейца, которому можно подарить «бусы» в виде Javelin с нулевой боевой ценностью. Все попытки Порошенко выдать украинскую армию за одну из самых сильных в Европе оказались мыльным пузырем. И он лопнул с катастрофическими для него имиджевыми последствиями», - приводит мнение эксперта РИА Новости.