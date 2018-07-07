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НАТО желает разумных отношений с Россией, заявила Меркель
7 июля 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры между Россией и НАТО всегда будут иметь место, поскольку страны-участники альянса в равной степени хотят иметь «разумные отношения» с Россией.
«Мы нуждаемся в НАТО в качестве гаранта нашей безопасности, в том числе как трансатлантического альянса. И мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в формате НАТО – Россия всегда будут иметь место», - заявила Ангела Меркель в видеообращении.
При этом канцлер Германии отметила, что альянс, со своей стороны, «должен демонстрировать решимость защищать себя». На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит НАТО, в котором примет участие в том числе и канцлер ФРГ, сообщает РИА Новости.
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