НАТО желает разумных отношений с Россией, заявила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры между Россией и НАТО всегда будут иметь место, поскольку страны-участники альянса в равной степени хотят иметь «разумные отношения» с Россией.

«Мы нуждаемся в НАТО в качестве гаранта нашей безопасности, в том числе как трансатлантического альянса. И мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в формате НАТО – Россия всегда будут иметь место», - заявила Ангела Меркель в видеообращении.

При этом канцлер Германии отметила, что альянс, со своей стороны, «должен демонстрировать решимость защищать себя». На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит НАТО, в котором примет участие в том числе и канцлер ФРГ, сообщает РИА Новости.