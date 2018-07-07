Император Японии изменил планы, чтобы не отвлекать полицию во время бедствия

Японский император Акихито принял решение изменить свои планы в связи с погодным бедствием в стране, чтобы не оттягивать силы полиции и армии, занятых спасением людей, на охрану своей персоны.

В связи с происходящим в Японии стихийным бедствием император Акихито решил отказаться от посещения концерта в воскресенье и от запланированной на начало следующей недели двухдневной поездки в префектуру Сидзуока.

Учитывая поступающую информацию о катастрофических последствиях ливневых дождей в западной и центральной частях Японии, а также о все возрастающем с каждым часом количестве жертв стихийного бедствия, японский император решил не оттягивать на охрану своей персоны силы полиции и армии, которые сейчас заняты спасением пострадавших.

По последней информации, число погибших от обрушившихся на Японию ливней достигло уже 35 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести. В спасательных операциях задействовано 48 тысяч сотрудников полиции, пожарно-спасательной службы и сил самообороны, сообщает РИА Новости.