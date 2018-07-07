В сирийской провинции Дераа договорились о перемирии

В сирийской провинции Дераа лидеры вооруженных формирований договорились с российскими представителями о перемирии. Они согласились прекратить боевые действия и сложить оружие.

Переговоры с лидерами оппозиции на юге Сирии прошли при участии российского Центра по примирению враждующих сторон. Согласно достигнутым договоренностям, в населенных пунктах провинции Дэраа, находящихся под контролем вооруженных формирований, начнется сдача тяжелого и среднего вооружения.

В соглашение о перемирии включены также пункты о восстановлении работы органов государственной власти Сирии, возвращении беженцев в свои дома, об отводе сирийских военных от четырех населенных пунктов, где гарантом останется российская военная полиция. Сирийские военные получат контроль над пунктом перехода на границе с Иорданией.

Разоруженные боевики смогут остаться в провинции Дэраа, урегулировав свой статус с сирийским правительством. Те, кто откажется это сделать, будут вывезены вместе с семьями в провинцию Идлиб, сообщает РИА Новости.