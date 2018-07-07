В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о силовых методах

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков прокомментировал слова бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, что силовые решения по Крыму и Донбассу приведут к коллапсу страны. Экс-министр обороны Украины рассказал о перспективах по Крыму и Донбассу

«Я очень редко соглашаюсь с украинскими политиками. Но в данном случае заявление абсолютно трезвое и рациональное. Искренне надеюсь, что ни в одном уме на Украине не возникнет мысль осуществить эту попытку – это приведет к краху», - сказал крымский депутат.

«На Украине осознают, что мир меняется, причем не в их пользу. Я бы посоветовал им наконец повернуться к гражданам своей страны. Многие украинцы желают союза с Россией, сотрудничества и развития. Как только Киев поймет, что нужно слышать свой народ, ситуация нормализуется», - приводит комментарий Владимира Бобкова RT.