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В Таиланде запертые в пещере дети написали письма родителям

7 июля 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Таиланде запертые в пещере дети написали письма родителям
Фото: pixabay.com

Юные футболисты, запертые из-за наводнения вместе с тренером в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, передали через спасателей на поверхность письма, адресованные своим родственникам и учителям.

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Родственники юных спортсменов уже две недели живут в палаточном лагере у входа в затопленную пещеру. Накануне спасатели доставили их письма детям.

Дети написали ответы на шести листах, вырванных из разных тетрадей: каждый своим почерком в нескольких строчках сообщил родственникам о своем состоянии. Письма передал на поверхность военнослужащий из команды боевых пловцов ВМС Таиланда, участвующих в спасательной операции.

«У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим сразу домой и поесть разной вкусной еды. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», - написали дети своим родным и учителям.

«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», - обратился в письме тренер застрявшей в пещере юниорской футбольной команды.

Операция по эвакуации детей и их тренера из затопленной пещеры на поверхность начнется в ближайшее время. Сейчас спасатели откачивают воду из пещеры и закачивают кислород, чтобы дети на задохнулись, сообщает РИА Новости.

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