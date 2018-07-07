Украине грозит коллапс водоснабжения

На Украине заявили, что снабжение ряда регионов питьевой водой может прекратиться из-за остановки единственного в стране завода, производившего хлор для обеззараживания воды.

В середине июня из-за высоких цен на газ в стране закрылся «Днепразот» - единственный украинский завод, производивший хлор для обеззараживания питьевой воды.

«На предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды. В некоторых организациях имеющихся запасов хлора хватит еще на одну-три недели», - отметили в «Киевводоканале».

Завод «Днепразот» входит в число стратегических предприятий Украины. Если он не возобновит производство жидкого хлора для обеззараживания воды в ближайшие дни, то уже со следующей недели подача питьевой воды в ряде украинских регионов будет существенно сокращена, а в некоторых населенных пунктах – прекращена совсем, сообщает РИА Новости.