Украине грозит коллапс водоснабжения
7 июля 2018, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине заявили, что снабжение ряда регионов питьевой водой может прекратиться из-за остановки единственного в стране завода, производившего хлор для обеззараживания воды.
В середине июня из-за высоких цен на газ в стране закрылся «Днепразот» - единственный украинский завод, производивший хлор для обеззараживания питьевой воды.
«На предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды. В некоторых организациях имеющихся запасов хлора хватит еще на одну-три недели», - отметили в «Киевводоканале».
Завод «Днепразот» входит в число стратегических предприятий Украины. Если он не возобновит производство жидкого хлора для обеззараживания воды в ближайшие дни, то уже со следующей недели подача питьевой воды в ряде украинских регионов будет существенно сокращена, а в некоторых населенных пунктах – прекращена совсем, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес