Украина требует от Facebook запретить распространение информации из ДНР и ЛНР

Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось с письмом к руководству Facebook, в котором обвинило компанию в "ограничении свободы слова" украинских пользователей.

Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Facebook необходимо «принять оперативные и действенные меры, считают в министерстве, по прекращению функционирования в соцсети страниц и групп, "деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании".