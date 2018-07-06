Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» эксперт назвал пиаром

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, требуя ретроактивного пересмотра стоимости транзита газа через Украину с марта 2018 года и $11,6 млрд компенсации.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал это решение. Он считает, что новый иск «Нафтогаза» бесперспективен. По всей видимости, нужно каким-то образом демонстрировать, что «оно не черевичками борщ хлебает», ведь грядут президентские выборы на Украине. Шансов никаких нет, это просто политический пиар, заключил Фролов.

Ранее сообщалось, что Украина может инициировать арест акций «Северного потока-1» в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража, такой ход станет болезненным ударом для Кремля.