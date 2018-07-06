Порошенко запретил миномёты «Молот» после гибели военных на учениях

Украинский лидер Петр Порошенко отдал несколько поручений после взрыва одного из минометов во время учений ВСУ в Ровенской области, в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения.

Порошенко велел министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко разобраться в причинах произошедшего, найти виновных, принять все меры, чтобы избежать повторения. Использование минометов «Молот», один из которых взорвался во время учений, Порошенко велел приостановить.

Миномет «Молот», который считается новейшей разработкой украинского оборонпрома, уже и раньше критиковался экспертами. Летом 2016 года от взрыва этого миномета уже гибли украинские военнослужащие.

Министерство обороны Украины приостановило учения из-за гибели троих военнослужащих на Ровенском общевойсковом полигоне.