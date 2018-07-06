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Польша собирается снести 75 памятников времен СССР
6 июля 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Польши планируют снести порядка 75 памятников времен Советского Союза по решению польского Института национальной памяти. Решающее слово остается за местными жителями.
Большая часть монументов - это памятники солдатам Красной армии, партизанам СССР и военнопленным.
Как пишет News.ru, по подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», Варшава обязалась охранять воинские захоронения. Но подлежащие сносу памятники находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.
Согласно подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», Варшава обязалась охранять воинские захоронения. Однако, как пишет издание, памятники из опубликованного списка находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.
Осенью минувшего года года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.
Как ранее писали Аргументы Недели, закон коснется более чем 450 памятников. Они должны быть убраны из общественных мест в течение года. Из них 230 - мемориалы, установленные в честь солдат Красной армии. На сегодняшний день в Польше числятся более 700 мест захоронений советских солдат и военнопленных.
МИД РФ потребовал от Польши сохранять памятники советским воинам, обещая ответить на данные неприемлемые действия от ветными санкциями против польских политиков.
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