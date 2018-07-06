Польша собирается снести 75 памятников времен СССР

Власти Польши планируют снести порядка 75 памятников времен Советского Союза по решению польского Института национальной памяти. Решающее слово остается за местными жителями.

Большая часть монументов - это памятники солдатам Красной армии, партизанам СССР и военнопленным.

Как пишет News.ru, по подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», Варшава обязалась охранять воинские захоронения. Но подлежащие сносу памятники находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.

Согласно подписанному межправительственному соглашению «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», Варшава обязалась охранять воинские захоронения. Однако, как пишет издание, памятники из опубликованного списка находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.

Осенью минувшего года года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.

Как ранее писали Аргументы Недели, закон коснется более чем 450 памятников. Они должны быть убраны из общественных мест в течение года. Из них 230 - мемориалы, установленные в честь солдат Красной армии. На сегодняшний день в Польше числятся более 700 мест захоронений советских солдат и военнопленных.

МИД РФ потребовал от Польши сохранять памятники советским воинам, обещая ответить на данные неприемлемые действия от ветными санкциями против польских политиков.