В интернете появилось видео, запечатлевшее работу снайпера Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Ролик в социальной сети Facebook опубликовал один из военнослужащих 53-й бригады ВСУ, участвующей в силовой операции Киева в регионе.

Автор видео снял оснащенного снайперским прицелом бойца, атаковавшего позиции ополченцев из автомата Калашникова. В описании к ролику утверждается, что выстрел был точным. Когда и в каком районе Донбасса были сделаны данные кадры, не уточняется.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются более четырех лет. По мнению ранее процитированного СМИ киевского эксперта Сергея Быкова, власти страны не хотят завершать вооруженный конфликт, потому что не знают, как проводить программу по реинтеграции Донбасса.