Какие пенсии в осаждённом мировыми санкциями Иране

Иран поразительно похож на поздний СССР. При богатейших, четвёртых на планете, запасах нефти (у РФ – шестые) в стране регулярно случается дефицит бензина (который в Иране на наши деньги – 15 руб. за литр), потому что мало перерабатывающих предприятий.



Территория – 17‑я в мире, на селе трудится четверть взрослого населения, но своего продовольствия не хватает.



Сейчас по уровню доходов на душу Иран на 56-м месте в мире, примерно как Аргентина, выше Болгарии и Белоруссии. До революции на средний класс, то есть нормально обеспеченные семьи, приходилось 15% населения, сейчас – 33%.



По уровню качества системы здравоохранения, которая в Иране для народа бесплатная, в рейтинге американского Блумберга страна стоит выше США. Кстати, пенсии в Иране в отличие от РФ не могут быть ниже 50% реальной зарплаты работника. Надо сказать, реальная минимальная зарплата в

Иране на наши деньги – примерно 20 тыс. руб., нормальной считается 50–80 тысяч. Так что пенсии неплохие.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



