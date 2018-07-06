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Россия вошла в последний экономический Клондайк на земле
6 июля 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
КНР, Россия и европейцы наперегонки рвутся торговать с Ираном. Рынок огромный, нефтяных денег в перспективе гора, это последний крупный экономический Клондайк на земле, пока не открытый западным корпорациям.
Сейчас у России потенциально позиции очень сильные. У нас уже есть промышленные контракты с Ираном на 40 млрд долларов. Это 60 крупных проектов, включая достройку Росатомом знаменитой АЭС «Бушер», и строительство Россией под ключ четырёх энергоблоков на ТЭС «Хормозган» (общей ценой 1 млрд евро). РЖД занимается в Иране электрификацией желез-
ных дорог, на это компания получила от российского правительства льготный кредит на 2,2 млрд евро. Также «Сухой» собирается поставлять Ирану «Суперджеты‑100».
Надо сказать, российский проект задуман отчасти в пандан Китаю с его геополитическим железнодорожным Шёлковым путём, которым Пекин пытается привязать к себе страны бывшей советской Средней Азии. Первые испытания показали – путь от Индии через Иран в Россию и дальше в ЕС контейнеры смогут пройти за 15–20 суток, что втрое быстрее, чем на кораблях.
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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