Украина не сможет избежать вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал в социальной сети депутат Верховной рады Игорь Луценко, обвинивший Москву в агрессивных планах.

Парламентарий написал, что Россия якобы последовательно готовится к нападению, выделяя на эти цели ежегодно несколько миллиардов долларов. По мнению Луценко, «агрессия» РФ «запрограммирована» в ее законодательстве и бюджете. Депутат полагает, что Украина не может предотвратить войну с соседним государством, поэтому Киеву необходимо заняться укреплением своей обороноспособности.

Украинские политики и военные неоднократно заявляли о том, что Россия якобы собирается напасть на страну. Официальная Москва опровергает эти обвинения как абсурдные.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве помечтали о появлении в российской столице армии Украины.