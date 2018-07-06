На Украине мужчине разорвали рот за русскую речь

На Украине мужчине - шахтеру из Донбасса Вячеславу Рожкову - разорвали рот за русскую речь. Семья

шахтера переехала с Донбасса в Сумскую область Украины, все они говорят на русском языке. Украинские чиновники уверены, что русский язык знать необходимо

Мужчина пришел в магазин в селе Буймер. И сельчане потребовали, чтобы он разговаривал не на русском, а на украинском. Супруга шахтера рассказала, что Вячеслава вытащили на дорогу около магазина, начали разрывать ему рот. Группа злоумышленников толкнула мужчину под машину, водитель автомобиля начал его переезжать, - сообщает svpressa.ru.

Мужчину госпитализировали. Он лежит в больнице с рваной раной ротовой полости. Вячеслав Рожков 20 лет проработал на шахте и получил инвалидность 2-й группы.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о необходимости украинцам учить и знать русский язык. Как пояснил Червоненко свое мнение, украинцам стоит владеть русским языком, чтобы "лучше знать язык противника".