Украинские власти не хотят установления прочного мира на востоке страны, потому что не имеют программы реинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал киевский политический эксперт Сергей Быков.

Аналитик отметил, что у руководства соседнего государства отсутствует стратегическое видение будущего региона в составе Украины. Это, согласно точке зрения Быкова, является главной причиной нежелания Киева завершать войну, пишет канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен». Автор канала добавил от себя, что гипотетическое возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль украинских властей не решило бы проблему Донбасса, поскольку конфликт между местным населением и националистами в этом случае остался бы неурегулированным.

Ранее в пятницу сообщалось, что в МВД Украины обнародовали план поэтапного захвата территорий народных республик.