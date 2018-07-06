«Адский огонь» воюющих в Сирии боевиков ИГ попал на видео

Сирийская армия обнаружила на территории бывшего исламистского оплота на границе провинций Хама и Хомс склад боеприпасов, принадлежавший боевикам запрещенной в России террористической организации ИГ. Обследование здания сняли на видео, которое оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Среди находок, сделанных военными, оказались артиллерийские установки «Адский огонь». Они стреляют наполненными взрывчаткой снарядами, изготовленными из газовых баллонов, отмечает сайт «Русская весна».

Накануне сообщалось, что экстремисты заманили в засаду военнослужащих армии Соединенных Штатов, передвигавшихся по территории провинции Дейр-эз-Зор. По данным арабских СМИ, в результате боестолкновения погибли двое американцев. Медиаресурсы, контролируемые ИГ, утверждают, что жертвами атаки стали четыре человека.