Власти Украины выделят деньги на обустройство погранпунктов на границе с Крымом

Власти Украины намерены сделать пограничные пункты Каланчак и Чонгар на границе с Крымом более обустроенными. На то, чтобы сделать пересечение границы комфортным, правительство Украины выделит около 106 млн гривен (примерно 240 млн рублей). Экс-депутат Рады посетовал, что украинцы едут в Крым, а не на "курорты" Украины

Известно, что много украинцев едут на отдых не на украинские курорты, а в Крым. А летом прошлого года приезжим пришлось ожидать в очередях на крымских КПП до 13 часов.

Вопросами улучшения качества обслуживания на пропускных пунктах на границе с Крымом на Украине занимается межведомственная рабочая группа, в состав которой входят Мининфраструктуры, Минрегионов, СБУ, налоговая служба и ряд других структур.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины пояснило, что на КПП будут обустроены медпункты, открыты центры административных услуг, созданы парковки и туалеты.

Власти и политики на Украине негодуют, что украинцы едут отдыхать не на украинские курорты, а в Крым. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отметил, что украинские СМИ и чиновники рассказывают о "пустых пляжах и прилавках" в Крыму, о жесткости на крымских курортах ФСБ и якобы высоких ценах, но это все сказки и слухи, которые разбиваются после приезда в Крым.

В Крыму с каждым годом наблюдается увеличение потока туристов из Украины. В этом году их количество может достичь одного миллиона человек, - сообщает "АН-Крым".