Власти Украины выделят деньги на обустройство погранпунктов на границе с Крымом
6 июля 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины намерены сделать пограничные пункты Каланчак и Чонгар на границе с Крымом более обустроенными. На то, чтобы сделать пересечение границы комфортным, правительство Украины выделит около 106 млн гривен (примерно 240 млн рублей).
Известно, что много украинцев едут на отдых не на украинские курорты, а в Крым. А летом прошлого года приезжим пришлось ожидать в очередях на крымских КПП до 13 часов.
Вопросами улучшения качества обслуживания на пропускных пунктах на границе с Крымом на Украине занимается межведомственная рабочая группа, в состав которой входят Мининфраструктуры, Минрегионов, СБУ, налоговая служба и ряд других структур.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины пояснило, что на КПП будут обустроены медпункты, открыты центры административных услуг, созданы парковки и туалеты.
Власти и политики на Украине негодуют, что украинцы едут отдыхать не на украинские курорты, а в Крым. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отметил, что украинские СМИ и чиновники рассказывают о "пустых пляжах и прилавках" в Крыму, о жесткости на крымских курортах ФСБ и якобы высоких ценах, но это все сказки и слухи, которые разбиваются после приезда в Крым.
В Крыму с каждым годом наблюдается увеличение потока туристов из Украины. В этом году их количество может достичь одного миллиона человек, - сообщает "АН-Крым".
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