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Трамп перед встречей с Путиным пообещал: «Поверьте мне, всё будет хорошо»
6 июля 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что он был готов к этой встрече «всю свою жизнь» и пообещал: «Поверьте мне, всё будет хорошо».
Трамп и Путин проведут переговоры 16 июля в Хельсинки, местом их переговоров станет дворец президента Финляндии, - сообщает kp.ru. Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Монтана в минувший четверг выразил уверенность в том, что он «поладит» с президентом России, - передает телеканал Fox News.
Вероятно, к заявлению о «пожизненной готовности» Трампа подтолкнули журналисты, так в последнее время в американских СМИ стали появляться публикации о том, что глава Белого дома не готов к переговорам с таким опытным политиком, как Владимир Путин. «Эти глупые люди, как им ещё объяснить: хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая», - сказал Трамп.
Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины. По результатам переговоров главы двух стран подпишут совместный итоговый документ.
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