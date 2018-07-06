В правительстве Украины обнародовали сценарий поэтапного захвата ДНР и ЛНР

В украинском МВД обнародовали план, который предусматривает поэтапный переход территорий Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Озвучивший план представитель ведомства Иван Варченко отметил, что власти Украины при решении проблемы Донбасса будут вынуждены использовать стратегию компромиссов. Данная стратегия предполагает ввод в зону конфликта миротворцев ООН и постепенное «освобождение» территорий ДНР и ЛНР с проведением там выборов по украинским законам. Варченко предложил начать «деоккупацию» с города Горловка и юга Донецкой области.

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между армией Украины и ополченцами, выступающими за независимость региона. Ранее сообщалось, что силы ДНР вскрыли подготовку противника к новым атакам против самопровозглашенного государства.