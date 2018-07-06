Японские СМИ сообщили об исполнении приговора основателю секты «Аум Синрикё»

Власти Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя религиозной секты «Аум Синрикё», запрещенной в России, Сёко Асахару. Приговор приведен в исполнение сегодня утром. Вместе с Сёко Асахару были казнены в пятницу утром, 6 июля, еще пятеро человек - руководители секты.

В Японии исполнен первый из 13 смертных приговоров, внесенных в отношении руководителей секты после теракта в токийском метро в 1995 году. Осужденных к смертному приговору повесили.

Японские СМИ активно транслируют новости о казни Сёко Асахары, - сообщает rueconomics.ru. Основные телеканалы Японии сегодня изменили сетку вещания.

В Японии за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты, в том числе около 30 руководителей. В 1994 году адепты секты распылили токсичный газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. Теракт в Токио был совершен 20 марта 1995 года. Тогда члены секты «Аум Синрикё» распылили в подземке зарин. Жертвами теракта стали 13 человек. 6,5 тысяч человек пострадали.