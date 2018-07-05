Депутат Рады назвал Федерику Могерини двумя разными людьми

Депутат Верховной рады Украины Геннадий Ткачук в телеэфире сначала назвал главу европейской дипломатии Федерику Могерини мужчиной, а затем сказал, что Федерика и Могерини – два разных человека.

«Господин Могерини, посол, представитель европейского сообщества на Украине, он заявил, что только слепой может не видеть изменений, которые сейчас происходят на Украине», - заявил народный депутат в прямом эфире.

Ведущая программы поправила его, уточнив, что Федерика – это женщина, Ткачук продолжил: «Да, Федерика – это госпожа. Но господин Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги».

Народный избранник попытался возразить на новое замечание ведущей, сообщившей ему, что Федерика Могерини – это один человек, но другой участник эфира прервал это выяснение, сообщает RT.