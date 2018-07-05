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Депутат Рады назвал Федерику Могерини двумя разными людьми
5 июля 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Геннадий Ткачук в телеэфире сначала назвал главу европейской дипломатии Федерику Могерини мужчиной, а затем сказал, что Федерика и Могерини – два разных человека.
«Господин Могерини, посол, представитель европейского сообщества на Украине, он заявил, что только слепой может не видеть изменений, которые сейчас происходят на Украине», - заявил народный депутат в прямом эфире.
Ведущая программы поправила его, уточнив, что Федерика – это женщина, Ткачук продолжил: «Да, Федерика – это госпожа. Но господин Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги».
Народный избранник попытался возразить на новое замечание ведущей, сообщившей ему, что Федерика Могерини – это один человек, но другой участник эфира прервал это выяснение, сообщает RT.
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