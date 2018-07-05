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Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира
5 июля 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп решил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным отвечает интересам не только США и России, но и в интересах стабильности и безопасности всего мира.
«Президент решил, что сейчас настало время для прямого диалога между ним и президентом Путиным. Это отвечает интересам США, интересам России и интересам стабильности и безопасности всего мира», - сообщил высокопоставленный представитель администрации американского президента.
В администрации Белого дома считают, что предстоящий 16 июля в Хельсинки саммит российского и американского лидеров «станет первой возможностью сесть и начать очень важный диалог».
В ходе первой полноформатной встречи Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает РИА Новости.
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