Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира

Президент США Дональд Трамп решил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным отвечает интересам не только США и России, но и в интересах стабильности и безопасности всего мира.

«Президент решил, что сейчас настало время для прямого диалога между ним и президентом Путиным. Это отвечает интересам США, интересам России и интересам стабильности и безопасности всего мира», - сообщил высокопоставленный представитель администрации американского президента.

В администрации Белого дома считают, что предстоящий 16 июля в Хельсинки саммит российского и американского лидеров «станет первой возможностью сесть и начать очень важный диалог».

В ходе первой полноформатной встречи Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает РИА Новости.