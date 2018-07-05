Путин объяснил, почему именно Назарбаев - президент Казахстана
5 июля 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин считает, что принятие решения о переносе столицы Казахстана из Алматы в Астану, объясняет, почему именно Нурсултан Назарбаев – президент страны, а не кто-то другой.
«У столиц независимых государств другие функции, другая судьба, в отличие от административного центра союзной республики. Думаю, в этом смысле решение было оправданным. И знаю, как непросто оно рождалось. На тот момент казалось, что решение необоснованное – слишком затратное. В то время было много и экономических, и социальных проблем», - отметил российский лидер в интервью.
«Дальнейший ход истории показал, что решение это было абсолютно правильным и взвешенным. И, самое главное – оно было очень грамотно и эффективно реализовано. Что же касается того момента, что в этом вопросе даже многие соратники Назарбаева не поддержали его – ну так поэтому он президент, а они – пока нет», - подчеркнул Владимир Путин.
6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы. В 1998 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, сообщает РИА Новости.
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