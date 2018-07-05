Путин объяснил, почему именно Назарбаев - президент Казахстана

Президент России Владимир Путин считает, что принятие решения о переносе столицы Казахстана из Алматы в Астану, объясняет, почему именно Нурсултан Назарбаев – президент страны, а не кто-то другой.

«У столиц независимых государств другие функции, другая судьба, в отличие от административного центра союзной республики. Думаю, в этом смысле решение было оправданным. И знаю, как непросто оно рождалось. На тот момент казалось, что решение необоснованное – слишком затратное. В то время было много и экономических, и социальных проблем», - отметил российский лидер в интервью.

«Дальнейший ход истории показал, что решение это было абсолютно правильным и взвешенным. И, самое главное – оно было очень грамотно и эффективно реализовано. Что же касается того момента, что в этом вопросе даже многие соратники Назарбаева не поддержали его – ну так поэтому он президент, а они – пока нет», - подчеркнул Владимир Путин.

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы. В 1998 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану, сообщает РИА Новости.