Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал решение Евросоюза продлить антироссийские экономические санкции еще на полгода – до 31 января 2019. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

«Нужно учитывать, что Европейский союз – бюрократическая организация. Однажды принятое решение гораздо проще пролонгировать, чем отменить. Кроме того, две ключевые державы Евросоюза – Германия и Франция, до сих пор не изменили своей принципиальной позиции по вопросу антироссийских санкций: они все еще считают это выгодным, хотя выгода становится все более сомнительной, судя по докладам европейских инвестиционных институтов об ущербе, который антироссийские санкции наносят самому Евросоюзу. И кроме того, санкции будут продлеваться, пока существует хоть какое-то подобие евроатлантической солидарности», - прокомментировал эксперт.

Кроме того, Алексей Мухин напомнил о «европейском снобизме». «К сожалению, западноевропейские страны практически никогда не признаются, что были неправы», - отметил он.

«Разногласия между США и Европой никак не отражаются на отношениях Европы и России. Это странная ситуация, но она будет продолжаться», - цитирует эксперта RT.