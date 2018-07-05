Агрессивные вегетарианцы одолели французских мясников

Французские производители мясной продукции просят МВД Франции защитить их интересы. Президент мясной ассоциации Жан-Франсуа Гихард от лица 18 тысяч производителей обратился к главе полицейского ведомства Жерару Колону. В письме он отметил, что предприниматели подвергаются «физическому, вербальному и моральному насилию на фоне общего медийного восхищения вегетарианским образом жизни», – сообщает «Российская газета».

По словам предпринимателя, агрессивно настроенные радикалы-вегетарианцы закидывают мясные лавки камнями, обливают витрины бутафорской кровью, изрисовывают магазины граффити. В городе Лилль и вовсе разгромили производство и магазин по продаже мясных деликатесов. А в мясном ресторане Гренобля вандал разбил четырнадцать стекол и оставил надпись «Веганский террор».

Глава ассоциации мясников просит власти принять меры и защитить от атак предпринимателей и мясные лавки, которые давно стали частью национальной культуры Франции.