Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Совет стран-участников Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на полгода – до 31 января 2019 года из-за невыполнения минских соглашений.

«Это решение последовало за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 28-29 июня текущего года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции», - говорится в официальном сообщении.

«Совет Европы принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно», - цитирует РИА Новости.