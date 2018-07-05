Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
5 июля 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Совет стран-участников Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на полгода – до 31 января 2019 года из-за невыполнения минских соглашений.
«Это решение последовало за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 28-29 июня текущего года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции», - говорится в официальном сообщении.
«Совет Европы принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно», - цитирует РИА Новости.
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